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Дюков: мне важно, чтобы мы играли с флагом, но я не могу решать за молодых игроков

Дюков: мне важно, чтобы мы играли с флагом, но я не могу решать за молодых игроков
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном участии сборной России всех возрастов в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Напомним, на данный момент сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований на неопределённый срок.

«Флаг и гимн ― нам важен. Но давайте сначала нас допустят куда-то, а дальше будем действовать по ситуации. В январе и феврале наших юношей могут допустить до жеребьёвки турниров УЕФА. А дальше будем смотреть. Если не допустят, это будет какой-то сигнал. Для меня важно, чтобы сборная принимала участие с флагом и гимном, но в РФС же не я один решение принимаю. Я не могу принимать решение за молодых спортсменов», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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