«Байер» разгромил «Бохум» и закрепился на первой строчке в Бундеслиге, у Шика — хет-трик
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В ночь с 20 на 21 декабря на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене местный «Байер» в матче 16-го тура Бундеслиги встречался с «Бохумом». Финальный свисток Даниэля Шлагера зафиксировал победу «Байера» со счётом 4:0.
Германия - Бундеслига . 16-й тур
20 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
4 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Шик – 30' 2:0 Шик – 32' 3:0 Шик – 45+1' 4:0 Бонифасе – 69'
Счёт в матче открыл нападающий «Байера» Патрик Шик, реализовав пенальти на 30-й минуте. Спустя две минуты чешский форвард оформил дубль, откликнувшись на пас Жереми Фримпонга. В концовке тайма Шик забил третий мяч, реализовав пас Алехандро Гримальдо. Итоговый счёт в матче установил Виктор Бонифасе с передачи Флориана Вирца.
«Байер» набрал 42 очка и закрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Следом идёт «Бавария», у которой на четыре очка меньше, но и матч в запасе.
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