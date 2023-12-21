«Байер» разгромил «Бохум» и закрепился на первой строчке в Бундеслиге, у Шика — хет-трик

В ночь с 20 на 21 декабря на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене местный «Байер» в матче 16-го тура Бундеслиги встречался с «Бохумом». Финальный свисток Даниэля Шлагера зафиксировал победу «Байера» со счётом 4:0.

Счёт в матче открыл нападающий «Байера» Патрик Шик, реализовав пенальти на 30-й минуте. Спустя две минуты чешский форвард оформил дубль, откликнувшись на пас Жереми Фримпонга. В концовке тайма Шик забил третий мяч, реализовав пас Алехандро Гримальдо. Итоговый счёт в матче установил Виктор Бонифасе с передачи Флориана Вирца.

«Байер» набрал 42 очка и закрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Следом идёт «Бавария», у которой на четыре очка меньше, но и матч в запасе.