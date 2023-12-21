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«Галатасарай» может досрочно прервать аренду Анхелиньо

«Галатасарай» может досрочно прервать аренду Анхелиньо
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«Галатасарай» планирует досрочно прекратить аренду левого защитника «Лейпцига» Анхелиньо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Лейпциг» осведомлён о желании «Галатасарая» расстаться с защитником. Представители немецкого клуба и агенты игрока подыскивают для него варианты продолжения карьеры. Отмечается, что интерес к испанскому футболисту проявляют сразу несколько клубов из ведущих европейских лиг.

Анхелиньо временно перешёл в «Галатасарай» в летнее трансферное окно — 2023 из «Лейпцига». В текущем сезоне испанец провёл за турецкий клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Лейпцигом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Лейпцига» к вингеру «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо.

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