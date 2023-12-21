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На Джейдона Санчо претендуют клубы Бундеслиги

На Джейдона Санчо претендуют клубы Бундеслиги
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Сразу четыре немецких клуба наблюдают за ситуацией вокруг вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает 90min. Напомним, у английского футболиста в начале сентября возник конфликт с главным тренером команды Эриком тен Хагом. После этого игрок не появлялся на поле.

По информации источника, на Санчо претендуют такие команды, как «Байер», «Лейпциг» и «Штутгарт». Фаворитом на подписание англичанина является бывший клуб футболиста — дортмундская «Боруссия».

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с летa 2021 года. В текущем сезоне вингер провёл на поле всего 76 минут, трижды выходя на замену. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Санчо со стороны туринского «Ювентуса».

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