Юрий Сёмин высказался о решении суда по Суперлиге и УЕФА

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал решение Европейского суда по Европейской Суперлиге и УЕФА. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Вся эта идея, я думаю, исходит из финансовой ситуации. Потому что бюджеты команд достигли каких-то максимальных размеров. И у «Реала», и у «Барселоны», и у всех английских клубов. И думаю, это заставило отдельных президентов клубов принять вот такое решение. Потому что бюджет дальше, наверное, не может увеличиваться. Возможностей таких нет. Поэтому они настаивают на этом решении. А как всё это будет выглядеть, я ещё сомневаюсь в этом вопросе. Если то, что касается футбола, для меня лучше оставить так, как было», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, в Супeрлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Вo всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Предварительно стаpт нового турнира запланирован на 2025 год.