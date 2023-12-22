На Украине применили санкции к судьям за использование негосударственного языка в матчах

Украинская ассоциация футбола (УАФ) применила дисциплинарные санкции в виде предупреждения судьям, которые использовали негосударственный язык во время матчей 15-го тура чемпионата страны.

Также сообщается, что председатель Комитета арбитров УАФ Лучиано Лучи жестко предостерег арбитров чемпионата Украины, ассистентов арбитров и наблюдателей арбитража лиги по поводу недопустимости использования негосударственного языка на футбольных матчах и в очередной раз предупредил о необходимости строгого соблюдения языкового законодательства.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины «Кривбасс», который набрал 34 очка. На втором месте находится «Днепр-1», на счету которого также 34 очка. Замыкает тройку лидеров «Полесье» (32). Следом расположились «Шахтёр» (31) и «Динамо» (28).

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