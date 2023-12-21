В Госдуме отреагировали на призыв Украины отменить матч России с Сербией

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова высказалась об обращении Украинской футбольной ассоциации (УАФ) к ФИФА, УЕФА и Футбольному союзу Сербии с просьбой принять соответствующие меры, чтобы не допустить товарищеский матч сборной России с Сербией, который должен пройти в марте следующего года.

«Поступок абсолютно из вредности! Украина пытается быть последовательной в своих действиях и бойкотирует всё, что связано с Россией, чтобы не дать нам возможности ни с кем играть. Но надо понимать, подобное давление не пройдёт с Сербией. Наш товарищеский матч не имеет никакого отношения к УАФ, что они предпримут дальше? Постараются дисквалифицировать сербов?» — приводит слова Журовой RT.

Напомним, ранее появилась информация, что сборная России может сыграть со сборной Сербии в рамках товарищеского матча в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.