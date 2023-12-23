Федерация футбола США запретила командам МЛС выступать в Кубке США фарм-клубами

Федерация футбола США приняла решение не разрешать клубам МЛС заменить в Открытом кубке США свои главные команды на фарм-клубы из лиги развития МЛС Next Pro, сообщает ESPN.

«МЛС обратилась с просьбой разрешить командам МЛС Next Pro представлять лигу в Открытом кубке США в 2024 году. После тщательного рассмотрения запроса, мы сообщили МЛС, что он отклонён.

Мы продолжим рассматривать ситуацию с Открытым кубком, чтобы убедиться, что он соответствует стратегическим принципам Федерации футбола США. Мы по-прежнему стремимся учитывать потребности и проблемы всех наших членов, включая МЛС, и других заинтересованных сторон, чтобы улучшить турнир», — говорится в заявлении Федерации футбола США.

Ранее лига объяснила, почему считает необходимым замену основных клубов на команды из лиги развития.

«Существует несколько важных целей и проблем, которые необходимо решить в связи с Открытым кубком США, включая развитие молодых профессиональных игроков, предоставление им более широких возможностей выступать перед болельщиками в значимом соревновании в турнирных условиях, уделение приоритетного внимания здоровью и безопасности игроков, уменьшение загруженности расписания клубов МЛС и увеличение инвестиций со стороны Федерации футбола США», — говорилось в заявлении МЛС.

Открытый кубок США проводится с 1914 года и является старейшим турниром в стране. В этом году его выиграло «Хьюстон Динамо» победившее в финале «Интер Майами» с Лионелем Месси со счётом 2:1.

Решение Федерации футбола США не запрещает клубам МЛС использовать игроков из своих академий и из команд МЛС Next Pro во время выступлений в Открытом кубке, как это в той или иной степени случалось в прошлом.