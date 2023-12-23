Альберто Джиллардино назвал игрока сборной Украины — определяющим в «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино оценил уровень игры полузащитника сборной Украины и своего клуба Руслана Малиновского.
«Благодаря своим характеристикам и тактической гибкости он является игроком, который может быть определяющим. Возможно, он играет немного дальше от ворот соперника, но он должен продолжать работать с таким уклоном на защиту.
Если он будет поддерживать такой уровень, то станет очень важным игроком для нас», — цитирует Джилардино Tuttomercatoweb.
В этом сезоне Малиновский отметился двумя голами и двумя ассистами в 15 матчах за клуб.
Нынешним летом Малиновский перешёл в «Дженоа» из «Марселя» на правах аренды. Итальянцы имеют право на выкуп украинского игрока.
Ранее Малиновский выступал за «Аталанту», «Шахтёр», «Зарю» и бельгийский «Генк».