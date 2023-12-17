«Он для нас незаменим». Джилардино — об игре украинца Малиновского в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино прокомментировал игру полузащитника Руслана Малиновского в матче Серии А с «Ювентусом» (1:1).

«Малиновский меняется? Я не изменил его технические качества, а лишь несколько изменил тактический подход. В этот момент его карьеры работа на этой позиции может помочь ему совершить скачок в качестве.

В этой игре он был незаменимым для нас, он показал хорошую игру. Мы хотели создать условия, чтобы поставить «Ювентус» в трудности при игре с мячом», — цитирует Джилардино Tuttomercatoweb.

Напомним, на 28-й минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза. Он реализовал пенальти. В начале второго тайма нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон забил ответный мяч. Ему ассистировал Калеб Экубан. «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков после 16 матчей. «Дженоа» находится на 14-й строчке, заработав 16 очков.