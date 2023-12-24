УЕФА примет решение по делу «Барселоны» в феврале, клубу грозит дисквалификация в ЛЧ

УЕФА определила сроки рассмотрения дела, касающегося нарушений «Барселоной» финансового регламента организации. По данным Marca, это произойдёт в феврале.

В пятницу издание Die Welt сообщило, что каталонский клуб может быть исключён из Лиги чемпионов из-за несоблюдения финансового фэйр-плей. При этом упоминалось наличие в отчётах подозрительных, несвойственных для футбольного клуба операций, связанных с увеличением доходов «Барселоны».

По данным Marca, каталонский клуб вместе с девятью другими европейскими клубами высшего уровня, включая «ПСЖ», «Манчестер Сити Сити» и «Милан», находится под проверкой соблюдения ими финансовых правил, установленных УЕФА для участия в турнирах организации.

При этом, по сведениям издания, появившиеся в последние дни новости — это слухи или утечки информации, сделанные намеренно, на следующий день после вынесения решения суда ЕС относительно злоупотреблений ФИФА и УЕФА доминирующим положением в европейском футболе.

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