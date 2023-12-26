«Первые разы было стыдно ужас». Головин – о покраске волос

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о своём опыте смены имиджа путём окрашивания волос.

«Первый раз я в ЦСКА покрасил волосы, я проиграл спор, чуть от стыда не сгорел. В следующий раз тоже было не по моей вине. А последние два раза я это делал, потому что мне это понравилось. Первые разы было стыдно вообще ужас. Кому проиграл? По-моему Илюхе Помазуну. Кто-то нас снимал, я ему челлендж проиграл. Что-то он меня травил-травил, я ему сказал: «Давай сейчас на покраску ещё раз сыграем, никаких камер». Я ещё раз проиграл и покрасился», — сказал Головин в интервью на You-Tube канале Nobel.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» в 2018 году. За этот период россиянин принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Головина составляет € 30 млн.