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Головин: без раздумий перешёл бы в «Реал», «Барселону», «ПСЖ», «Ман Сити» и «Баварию»

Головин: без раздумий перешёл бы в «Реал», «Барселону», «ПСЖ», «Ман Сити» и «Баварию»
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал европейские топ-клубы, за которые хотел бы поиграть.

«Чемпионат моей мечты? Такого нет, честно. У меня нет рвения к определенному чемпионату, пожалуй, можно выбрать несколько команд мечты. Клуб мечты? Один не назову, могу несколько. Опять же, не мечты, а команды, в которые я бы перешёл без раздумий. Это мадридский «Реал», «Барселона», «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», — сказал Головин в интервью на Youtube-канале Nobel.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «монегасков» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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