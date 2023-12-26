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Сборная России представила видео, как Головин и Соболев соревнуются в игру «Деревяшки»

Пресс-служба сборной России представила видео, как полузащитник «Монако» Александр Головин и нападающий московского «Спартака» Александр Соболев соревнуются в настольную игру «Деревяшки».

«Деревяшки» — это российская версия известной настольной игры «Дженга». Футболисты по очереди должны были вытащить деревянный брусок, а также выполнить задание, которое было написано на нём.

Среди заданий было, достать брусок мизинцем, тянуть брусок, подпрыгивая на месте, а также был и пропуск хода. По итогу настольной игры победителем вышел российский нападающий красно-белых Соболев.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.