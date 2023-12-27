Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В РПЛ отреагировали на назначение Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на назначение отечественного специалиста Леонида Слуцкого в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

В телеграм-канале РПЛ была опубликована фотография тренера в традиционном китайском наряде и подпись: «Леонид Слуцкий – новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа». Удачи на новом месте, Леонид Викторович!»

После 30 туров «Шанхай Шэньхуа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая с 52 очками. Лидирует «Шанхай Порт» (63 очка).

Напомним, последним местом работы Леонида Слуцкого был «Рубин». Под руководством специалиста казанский клуб в сезоне-2021/2022 вылетел в Первую лигу, заняв 15-е место с 29 очками.

Всего за свою карьеру Слуцкий работал с такими клубами, как ЦСКА, «Витесс», «Халл Сити», «Крылья Советов», а также возглавлял сборную России.