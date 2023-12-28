Бывший форвард «Арсенала»: Зинченко нужен для матчей с клубами из нижней части таблицы

Бывший нападающий «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал игру украинского полузащитника Александра Зинченко.

«Их проблемой может быть левый защитник. Это была плохая оборонительная работа в матче с «Ливерпулем». Это меня беспокоит. Думаю, что Зинченко нужен для матчей против команд с нижней части таблицы, где они могут доминировать. Но когда играют против «больших ребят» – нет. Впереди лёгкие матчи — «Вест Хэм», «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Они должны выиграть все четыре игре», — приводит слова Мерсона Mirror.

Зинченко выступает за «Арсенал» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и одну результативную передачу.

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