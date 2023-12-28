Экс-игрок сборной Англии: Зинченко может стоить «Арсеналу» титула АПЛ

Бывший футболист сборной Англии Майкл Грей высказался об игре украинского полузащитника «Арсенала» Александра Зинченко.

«Я должен быть с вами честен, я видел его не только в последней игре, которая была очень важной. Я думаю, что он может стоить «Арсеналу» титула АПЛ.

Вот насколько это большая проблема. Я не критикую его и не говорю, что он ужасный игрок, потому что это не так, он играл за «Манчестер Сити», делал это раньше. Иногда сложно его критиковать, учитывая, через что прошёл он и его семья, однако я думаю, что он представляет собой проблему для «Арсенала», — приводит слова Грея talkSPORT.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и одну результативную передачу.

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