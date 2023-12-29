Журналист Sky Sports: возможно, «Арсеналу» пришло время отказаться от Зинченко

Журналист Sky Sports Сэм Блиц высказался об ошибке украинского полузащитника «Арсенала» Александра Зинченко во время матча 19-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (0:2). Во время первого гола. После прострельной передачи Зинченко и Габриэл Магальянс не смогли правильно вынести мяч, что привело к голу в ворота «Арсенала».

«Плохая игра против Мохамеда Салаха в матче с «Ливерпулем», а затем неубедительные действия во время гола «Вест Хэма». Возможно, пришло время отказаться от украинца, особенно в больших играх», — приводит слова журналист Sky Sports.

Зинченко выступает за «Арсенал» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 42 млн.

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