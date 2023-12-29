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«Арсенал» — «Вест Хэм» 28 декабря 2023, обзор матча АПЛ: опасные моменты, статистика, кто забил, какой счёт

Сенсация в чемпионской гонке АПЛ! «Арсенал» пропустил нелепейший гол и проиграл в дерби
Георгий Илющенко
Обзор «Арсенал» — «Вест Хэм»
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Но стоило ли его засчитывать? По повторам вообще ничего не ясно.

«Арсенал» уступил в важнейшем дерби «Вест Хэму» и не выскочил на первое место. Могут ли винить себя «канониры»? Безусловно. Однако невезение помешало им заработать хотя бы ничью не меньше: как в плане реализации и сумасшествия в обороне, так и в плане спорного судейства.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
28 декабря 2023, четверг. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 13'     0:2 Мавропанос – 55'    

«Канониры» принялись давить лондонских соседей с первых же минут и организовали несколько опасных подходов. Казалось, гол неминуем, и он случился — в ворота красно-белых. Эмерсон подал с левого фланга. Магальянс должен был без проблем выносить мяч, но тут из-за его спины возник Зинченко — украинец случайно отдал животом передачу Боуэну, а тот отпасовал на Соучека. Чеху оставалось только точно пробить с пяти метров. Чистейший «привоз» и предголевая от Александра, о которой он совсем не мечтал.

«Арсенал» — «Вест Хэм», ошибка обороны хозяев

«Арсенал» — «Вест Хэм», ошибка обороны хозяев

Фото: Кадр трансляции

При этом «Арсеналу» не повезло вдвойне: в момент голевого паса мячу вроде как не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы уйти за пределы поля! Или всё же хватило? Судьи несколько минут смотрели VAR, и всё-таки Майкл Оливер свистнул в пользу «Вест Хэма». Причём по повторам вообще непонятно, стоило отменять гол или нет. Нужных камер у богатейшей лиги мира не нашлось, следовательно, не нашлось и доказательств, что мяч надо было отменить.

«Арсенал» — «Вест Хэм», мяч почти ушёл за пределы поля

«Арсенал» — «Вест Хэм», мяч почти ушёл за пределы поля

Фото: Кадр трансляции

Хозяева до конца тайма ответили тремя шикарными моментами:

  • Ареола включил режим бога и одной рукой отразил на угловой опаснейший выстрел головой Саки;
  • Мартинелли с разворота промазал почти что с 11-метровой отметки — мяч улетел немного правее правой штанги;
  • Эдегор покатил на Саку, и тот под острым углом пробил в ближнюю штангу.

По итогам первой половины матча была полнейшая арсенальская доминация. Всё как любит Артета: 9-3 по ударам, 74% на 26% по владению, 1,10 и 0,49 по ожидаемым голам. Причём на 0,43 xG у «молотков» взвесился похоронный удар Соучека.

«Арсенал» должен был дожать соперника. Но случилась ещё одна обманка — второй мяч забил «Вест Хэм». Уорд-Праус подал угловой, и Мавропанос вколотил головой от перекладины. Магальянс не помешал, а Райя даже не дёрнулся — бесполезно. Грек гол не праздновал, подняв вверх руки. Болельщикам «канониров» наверняка стало приятно, но что толку, когда твоя команда «горит» 0:2, полностью контролируя игру? Типичная арсенальская история.

«Арсенал» — «Вест Хэм», Мавропанос не празднует гол

«Арсенал» — «Вест Хэм», Мавропанос не празднует гол

Фото: Кадр трансляции

Разумеется, красно-белые не сдались и продолжили владеть инициативой. Дважды головой мог забивать Жезус, но сперва отлично разобрался Ареола, а затем бразилец промазал с удобнейшей позиции. После этого он избил кулаком газон, и его эмоции можно понять. Едва не забил Троссард — его щелчок низом ногой отбил Ареола. Не зря Альфонс играл за «ПСЖ» и, пусть немного, за «Реал».

Это лишь самые острые эпизоды, хватало и других. Например, Сака с большим удовольствием наткнулся в чужой штрафной на ногу Огбонне и упал — Майкл Оливер не оценил артистизм Букайо и не поставил на «точку».

«Арсенал» — «Вест Хэм», потенциальный пенальти на Саку

«Арсенал» — «Вест Хэм», потенциальный пенальти на Саку

Фото: Кадр трансляции

А в самом финале добавленного времени «Вест Хэм» и третий почти забил: Райс поскользнулся и срубил Эмерсона, но Бенрахма не пробил Райю. Вот итоговая статистика: 30-6 по ударам, 74% на 26% по владению, 2,68 и 1,48 по ожидаемым голам. По игре к «Арсеналу» вопросов никаких. Но также нет вопросов, и почему «Ман Сити» каждый год берёт чемпионство — вот из-за таких матчей конкурентов.

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