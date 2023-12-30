Opta опубликовало сборную первой части сезона АПЛ. В команду лучших попал Зинченко

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Статистический портал Opta представил 11 лучших игроков АПЛ по итогам первой части сезона, основываясь на собственных рейтингах.

Рейтинг Opta каждого игрока учитывает более 100 различных показателей для обеспечения точного измерения производительности каждого футболиста за один матч, определённый период или весь сезон.

На позиции левого защитника лучшим является Александр Зинченко из «Арсенала». Рейтинг украинского футболиста составляет 80.5. Только у четырёх игроков из команды первой части АПЛ имеют более высокий рейтинг, чем Зинченко.

Полная сборная первой части сезона АПЛ выглядит следующим образом:

Напомним, Зинченко до перехода в «Арсенал» выступал за «Манчестер Сити», «ПСВ», «Уфу», и клубы чемпионата Украины.

Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ