Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Маркевич: Миколенко, Довбик, Цыганков и Зинченко являются ведущими игроками своих клубов

Главный тренер «Карпат» и экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о встрече с Романом Яремчуком в Валенсии.

«Мне удалось посетить матч между «Валенсией» и «Барселоной». Оба клуба переживают не лучшие времена, но сам поединок показался довольно интересным.

Также я встретился с Романом Яремчуком. Мы тепло пообщались.

Вообще я рад, что украинские футболисты так проявляют себя в ведущих европейских чемпионатах. Миколенко, Довбик, Цыганков, Зинченко — ведущие футболисты в своих командах. Надеюсь, украинский футбол в будущем будет ещё больше развиваться», — цитирует слова Маркевича официальный сайт «Карпат».

Напомним, Маркевич тренировал целый ряд украинских клубов, а также работал в махачкалинском «Анжи».

Мудрик показал видео боксёрской тренировки