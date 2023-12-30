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Маркевич: Миколенко, Довбик, Цыганков и Зинченко являются ведущими игроками своих клубов

Маркевич: Миколенко, Довбик, Цыганков и Зинченко являются ведущими игроками своих клубов
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Главный тренер «Карпат» и экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о встрече с Романом Яремчуком в Валенсии.

«Мне удалось посетить матч между «Валенсией» и «Барселоной». Оба клуба переживают не лучшие времена, но сам поединок показался довольно интересным.

Также я встретился с Романом Яремчуком. Мы тепло пообщались.

Вообще я рад, что украинские футболисты так проявляют себя в ведущих европейских чемпионатах. Миколенко, Довбик, Цыганков, Зинченко — ведущие футболисты в своих командах. Надеюсь, украинский футбол в будущем будет ещё больше развиваться», — цитирует слова Маркевича официальный сайт «Карпат».

Напомним, Маркевич тренировал целый ряд украинских клубов, а также работал в махачкалинском «Анжи».

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