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Экс-игрок «Челси»: Бенитес — лучший тактический тренер, а тренировки Моуринью динамичны

Экс-игрок «Челси»: Бенитес — лучший тактический тренер, а тренировки Моуринью динамичны
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Опорный полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу охарактеризовал своих бывших тренеров в лондонском «Челси» Рафаэля Бенитеса и Жозе Моуринью.

«Рафаэль Бенитес выделяется своей отличной тактической, командной, организованностью и синхронной работой. Он очень хорошо использует преимущества на контратаках. В тактическом плане я думаю, что он один из лучших специалистов.

Я был с Жозе Моуринью недолго, но я бы подчеркнул его целенаправленные тренировки, основанные на идее игры и задачах, направленных на то, чего он хотел в матче. Его занятия динамичны и увлекательны. Интенсивная и упорная работа на поле, но не в спортзале», — приводит слова Ромеу Marca.

Ромеу перебрался в «Челси» летом 2011 года из «Барселоны». В общей сложности сыграл за английскую команду 33 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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