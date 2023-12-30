Экс-игрок «Челси»: Бенитес — лучший тактический тренер, а тренировки Моуринью динамичны

Опорный полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу охарактеризовал своих бывших тренеров в лондонском «Челси» Рафаэля Бенитеса и Жозе Моуринью.

«Рафаэль Бенитес выделяется своей отличной тактической, командной, организованностью и синхронной работой. Он очень хорошо использует преимущества на контратаках. В тактическом плане я думаю, что он один из лучших специалистов.

Я был с Жозе Моуринью недолго, но я бы подчеркнул его целенаправленные тренировки, основанные на идее игры и задачах, направленных на то, чего он хотел в матче. Его занятия динамичны и увлекательны. Интенсивная и упорная работа на поле, но не в спортзале», — приводит слова Ромеу Marca.

Ромеу перебрался в «Челси» летом 2011 года из «Барселоны». В общей сложности сыграл за английскую команду 33 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом.