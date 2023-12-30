Игрок «Барселоны» Ромеу: Хави очень позитивный человек, а Гвардиола — гений

Опорный полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу поделился мнением относительно бывшего тренера каталонского клуба Хосепа Гвардиолы, ныне тренирующего «Манчестер Сити», а также Хави, возглавляющего сине-гранатовых с 2021 года.

«Гвардиола — гений. Это тренер, который очень быстро обнаруживает проблемы в игре соперника и предлагает своим футболистам варианты, как этим воспользоваться. Его отличие от других тренеров состоит в том, что в перерыве матча он может дать действительно полезные советы. С помощью всего двух-трёх замечаний по игре он способен изменить ход матча.

Хави также отлично работает на благо команды. Он оптимистичный и позитивный человек, умеющий подобрать нужные слова для происходящего. Он предлагает различные варианты для улучшения нашей игры», — приводит слова Ромеу Marca.

Напомним, 32-летний футболист провёл под руководством Гвардиолы два матча в сезоне-2010/2011. Минувшим летом Ромеу перешёл в «Барселону» из «Жироны» и на текущий момент провёл в её составе 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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