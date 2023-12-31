Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Зиньковский: для «Спартака» год был тяжёлый — могли быть выше в таблице

Антон Зиньковский: для «Спартака» год был тяжёлый — могли быть выше в таблице
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский подвёл итоги 2023 года для красно-белых, а также для самого себя.

«Тяжёлый был год. Много всего произошло, особенно в этой части сезона. Не буду ставить оценку. Но, конечно же, не очень хорошо. Потому что могли быть выше. Недобрали очков — достаточное количество. Были матчи, где могли больше набирать. Хочется быть выше в турнирной таблице.

Что касается личных итогов, счастлив, что сейчас играю в составе. Играю и приношу пользу команде. Этому очень рад!» — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место в чемпионате.

В нынешнем сезоне Зиньковский принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Зиньковский: искренне желаю Осинькину возглавить большой клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android