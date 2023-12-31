Антон Зиньковский: для «Спартака» год был тяжёлый — могли быть выше в таблице

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский подвёл итоги 2023 года для красно-белых, а также для самого себя.

«Тяжёлый был год. Много всего произошло, особенно в этой части сезона. Не буду ставить оценку. Но, конечно же, не очень хорошо. Потому что могли быть выше. Недобрали очков — достаточное количество. Были матчи, где могли больше набирать. Хочется быть выше в турнирной таблице.

Что касается личных итогов, счастлив, что сейчас играю в составе. Играю и приношу пользу команде. Этому очень рад!» — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место в чемпионате.

В нынешнем сезоне Зиньковский принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.