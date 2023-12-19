Игрок «Спартака» Зиньковский: искренне желаю Осинькину возглавить большой клуб

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, выступающий за московский «Спартак», пожелал главному тренеру самарцев Игорю Осинькину возглавить большой клуб.

«Пожелаю ему довести сезон до конца, он это и сделает. Дальше? Думаю, каждому хочется развиваться и попробовать себя в большом клубе. Я ему это искренне желаю», — сказал Зиньковский в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Осинькин возглавляет самарскую команду на протяжении трёх лет (с 2020 года). Под его руководством «Крылья» занимали восьмое и 12-е место в турнирной таблице РПЛ (сезоны-2021/2022 и 2022/2023). В нынешнем сезоне «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.