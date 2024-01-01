Дмитрий Булыкин назвал главные открытия 2023 года в российском футболе

44-летний известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Булыкин, ныне являющийся общественным деятелем, назвал главные открытия в 2023 году в российском футболе.

«Открытием года для меня стал «Краснодар», потому что задержался на первом месте до конца первой части сезона. Также отмечу «Крылья», которые тоже сначала держались в тройке», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Краснодар» завершил первую часть сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на первом месте, набрав 38 очков в 18 матчах. Следом за ним идёт «Зенит» (36), а замыкает тройку лучших команд московское «Динамо» (32). Самарские «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина с 29 очками занимают шестую позицию.