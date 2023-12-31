Собрали 12 главных героев российского спорта в 2023 году. Кто был среди них лучшим?

Уходящий год стал ещё одной непростой проверкой отечественного спорта на прочность. И этот тест наши спортсмены прошли с достоинством.

«Чемпионат» составил рейтинг российских героев спорта. И вам предстоит последняя сложная задача в 2023 году – выбрать лучшего из лучших!

Этот рейтинг, как и все прочие, создаёте вы, наши читатели. Лучшие российские спортсмены по итогам уходящего года распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.