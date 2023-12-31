Собрали 12 главных героев российского спорта в 2023 году. Кто был среди них лучшим?

Уходящий год стал ещё одной непростой проверкой отечественного спорта на прочность. И этот тест наши спортсмены прошли с достоинством.
«Чемпионат» составил рейтинг российских героев спорта. И вам предстоит последняя сложная задача в 2023 году – выбрать лучшего из лучших!
Этот рейтинг, как и все прочие, создаёте вы, наши читатели. Лучшие российские спортсмены по итогам уходящего года распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Никита Кучеров (хоккей)
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжает возглавлять рейтинг бомбардиров НХЛ. На его счету 58 очков в 35 матчах.
В 2023-м Никита Кучеров провёл лучший матч за карьеру в НХЛ. Ему удалось впервые набрать шесть очков в одной встрече. Форвард отметился дублем и ассистентским покером в победном матче с «Каролиной» (8:2).
30-летний хоккеист также вышел на второе место в списке лучших ассистентов НХЛ. На счету Кучерова 34 передачи в 33 играх сезона. Резкий и техничный форвард явно способен ещё удивить. Доберётся до Кубка Стэнли?
Александр Овечкин (хоккей)
66 – ровно столько шайб отделяет легенду российского хоккея от рекорда Уэйна Гретцки. До достижения канадского хоккеиста, кажется, всего ничего.
Да, концовка этого года оказалась не такой яркой, как хотелось бы, но бо́льшая часть 2023-го была весьма запоминающейся. Сначала Овечкин обогнал Сидни Кросби по количеству очков за карьеру в НХЛ. Потом обошёл Бобби Халла и Курри по хет-трикам в регулярках и плей-офф. Теперь же, преодолевая безголевые серии, пытается вернуться в гонку с Гретцки.
Возможно, на настроении Александра сказывается утрата: в 2023-м он потерял отца. А ведь именно Михаил Овечкин был главным болельщиком сына.
Дмитрий Бивол (бокс)
Российский боксёр-профессионал в этом году отметился блестящей победой на турнире в Саудовской Аравии. Россиянин одолел Линдона Артура, защитив чемпионский пояс. Счёт был разгромным: 120–107 трижды. Судьи оценили доминирующий стиль Дмитрия Бивола. «Бивол очень хорош», – отметил его соперник. И скоро придёт время подтвердить статус. Эксперты затаили дыхание в ожидании супербоя в 2024 году: Бивол против Бетербиева.
Александр Головин (футбол)
В настоящее время это лицо российского футбола. 27-летний полузащитник «Монако» проводит свой лучший сезон во французском чемпионате. Сейчас на его счету 15 игр, пять голов и две голевые передачи.
Обращают внимание на Александра Головина не только футбольные агенты и большие клубы. Выросло внимание со стороны прессы. Так, по версии французского медиа Foot Mercato российский футболист вошёл в символическую сборную первого круга Лиги 1. Мы уверены, что заслуженно.
Сейчас стоимость игрока «Монако» оценивается в € 30 млн.
Даниил Медведев (теннис)
С этим парнем всё просто. Даниил Медведев – самый упоминаемый российский спортсмен в отечественных СМИ в уходящем году.
Начало года было непростым. После Australian Open теннисист впервые с 2019 года покинул десятку лучших мирового рейтинга. Но потом исправился. Третья ракетка мира в 2023-м выиграл пять турниров ATP, в том числе стал чемпионом «Мастерсов» в Майами (США) и Риме (Италия). А ещё он дошёл до финала US Open, но не совладал с легендарным Новаком Джоковичем.
Анна Вяхирева (гандбол)
Лучшая гандболистка мира, игрок года в Норвегии. Правда, норвежские порталы пока отдают Вяхиревой второе место в рейтинге лучших гандболисток мира. Но это пока. Ведь в 2023 году полусредняя «Вайперса» привела команду к победе в Лиге чемпионов. А затем стала лучшим игроком турнира. Заметили, сколько раз мы написали слово «лучшая»? Но ведь всё по делу!
Досадно одно: в ноябре наша чемпионка получила тяжёлую травму.
Александр Большунов (лыжные гонки)
Сан Саныч – король русских лыж. И с этим бесполезно спорить. Только за 2023 год Большунов выиграл 26 личных гонок из 32 возможных. А победная серия длится вот уже 17-ю гонку подряд. Соперники досадуют, говоря, что лидера отечественных лыж победить нельзя! Да, сейчас у Александра Большунова нет международных успехов. Но норвежцы кусают локти, периодически вспоминая, как они скучают по конкуренции с русским чемпионом. Наш лучший лыжник как никто другой готов сражаться с Клебо и компанией.
Мирра Андреева (теннис)
Мирра, это блестяще! Только так и хочется говорить российской теннисистке, ставшей «Новичком года» по версии WTA. В портфолио юной спортсменки победы над Крейчиковой, Потаповой и Бенуа. А начиналось всё на юниорском Australian Open, где она дошла до финала, но проиграла соотечественнице Алине Корнеевой. Дальше случился дебют на взрослых «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. В Лондоне Андреева дошла до 1/8 финала.
Неужели это новая Мария Шарапова? Вполне возможно! Мирра закончила сезон на 57-м месте в рейтинге WTA и останавливаться не планирует. Должна же родиться новая российская суперзвезда в мировом теннисе!
Ислам Махачев (смешанные единоборства)
В этом году все точно поняли, кто новая российская звезда в UFC.
12 февраля Ислам Махачев в первый раз защитил титул в лёгком весе, победив единогласным решением судей Александра Волкановски в австралийском городе Перт. А уже 21 октября года защитил титул во второй раз. Соперник тот же. Только теперь Волкановски был отправлен в блестящий нокаут в первом же раунде. За поединком в Абу-Даби следил, кажется, весь мир.
Ислам Махачев стал вторым россиянином в истории промоушена, который возглавил рейтинг P4P UFC. Первый – Хабиб Нурмагомедов.
Александра Горячкина (шахматы)
Свой главный ход королева мировых шахмат совершила в августе 2023 года. Гроссмейстер стала победительницей Кубка мира среди женщин в Баку, обыграв в финале болгарку Нургюл Салимову. Александра Горячкина блестяще сыграла белыми фигурами в решающей партии тай-брейка. Сейчас Александра занимает четвёртую строчку мирового рейтинга и готовится к турниру претендентов, который пройдёт в 2024 году. Горячкина уже играла на титул, однако не смогла свергнуть китаянку. Нужно делать вторую попытку!
Заурбек Сидаков (борьба)
Российские борцы оказались в числе тех спортсменов-счастливцев, которые смогли доехать до крупного международного турнира и изрядно там пошуметь. С точки зрения результатов, конечно. Так, на ЧМ-2023 в Белграде лидером сборной стал олимпийский чемпион Заурбек Сидаков. В весовой категории до 74 кг он добыл третье мировое золото.
На пути спортсмена в Сербии оказались маститые соперники. Финальным аккордом стал блестящий поединок с американцем Кайлом Дэйком. Но поддержка трибун в Белграде и хладнокровие Сидакова сыграли решающую роль. Оппоненту не помог даже запрос на пересмотр баллов.
Евгения Чикунова (плавание)
19-летняя пловчиха из Северной столицы, несмотря на отсутствие международных стартов, успела отметиться новым мировым рекордом. Да так, что чиновники из World Aquatics не смогли не заметить этого и официально зафиксировали её рекорд. Он был установлен на весеннем чемпионате России в Казани. Новое лучшее время на 200-метровке брассом — 2.17,55.
Но Евгении этого оказалось мало. В ноябре она устроила яркую зарубу с Юлией Ефимовой на чемпионате России. И именитая соперница осталась не у дел!