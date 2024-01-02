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Тренер «Арсенала» Артета рассказал о травме Зинченко

Тренер «Арсенала» Артета рассказал о травме Зинченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что украинский полузащитник Александр Зинченко получил травму в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (0:2).

«Он почувствовал что-то в икроножной мышце. Мы проведём обследование и выясним, как много он пропустит», — приводит слова Артеты Football London.

Зинченко пропустил матч 20-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (1:2).

Напомним, ранее болельщики и эксперты были недовольны игрой Зинченко.

Зинченко выступает за «Арсенал» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых пропустил один гол и сделал одну результативную передачу.

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