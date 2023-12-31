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Селезнёв дал совет Зинченко на фоне критики его игры за «Арсенал»

Селезнёв дал совет Зинченко на фоне критики его игры за «Арсенал»
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Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв дал совет украинскому полузащитнику «Арсенала» Александру Зинченко на фоне критики его игры со стороны болельщиков и экспертов.

«Зинченко мой близкий человек, он аккуратист, перфекционист. Всегда играет на команду. Относительно последних матчей все мы в жизни ошибаемся. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Саня – просто красавец, никакого вопроса у меня к его игре никогда не возникало.

Эксперты всегда набрасываются, если что-то не нравится. Зинченко не доллар, евро или гривна, чтобы нравиться всем. Сане не нужно не обращать внимание на хейт и двигаться к своей мечте. Все будет хорошо», — приводит слова Селезнёва Спорт-экспресс в Украине.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и результативную передачу.

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