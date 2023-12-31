Селезнёв дал совет Зинченко на фоне критики его игры за «Арсенал»

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв дал совет украинскому полузащитнику «Арсенала» Александру Зинченко на фоне критики его игры со стороны болельщиков и экспертов.

«Зинченко мой близкий человек, он аккуратист, перфекционист. Всегда играет на команду. Относительно последних матчей все мы в жизни ошибаемся. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Саня – просто красавец, никакого вопроса у меня к его игре никогда не возникало.

Эксперты всегда набрасываются, если что-то не нравится. Зинченко не доллар, евро или гривна, чтобы нравиться всем. Сане не нужно не обращать внимание на хейт и двигаться к своей мечте. Все будет хорошо», — приводит слова Селезнёва Спорт-экспресс в Украине.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и результативную передачу.

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