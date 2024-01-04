«История...» Мбаппе — о рекорде по голам на домашней арене «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на достижение отметки в 111 забитых мячей за парижан на стадионе «Парк де Пренс».

«История...» — написал в своих социальных сетях нападающий, который отличился в матче за Суперкубок Франции с «Тулузой» накануне вечером.

Фото: Социальные сети Мбаппе

3 января «ПСЖ» обыграл «Тулузу» (2:0) в матче за Суперкубок Франции и завоевал первый трофей под руководством Луиса Энрике. Килиан забил второй гол парижан в этой встрече.

Срок действия текущего контракта Мбаппе с парижанами завершается в июне 2024 года, и в январе 2024 года он уже имеет официальное право вести переговоры с другими клубами о будущем переходе. В текущем сезоне на счету нападающего 22 гола и два результативных паса в 23 матчах в составе «ПСЖ» во всех турнирах.