Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Маккаби» запросил у «Локомотива» € 5 млн за защитника Сека

«Маккаби» запросил у «Локомотива» € 5 млн за защитника Сека
Комментарии

«Локомотив» был заинтересован в трансфере защитника «Маккаби» Хайфа Абдулайе Сека. От этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» предложил € 1 млн за защитника. Израильский клуб в ответ потребовал € 5 млн, на данный момент на этом общение клубов закончилось.

Ранее об интересе железнодорожников к центральному защитнику сообщил Metaratings.

31-летний защитник в начале своей карьеры поиграл за сенегальские «Стад де Мбур», «Тур Кунду», «Касу Спортс» и «Диамбарс». Потом в Европе выступал за норвежские «Хёнефосс» и «Сандефьорд», а также бельгийский «Антверпен».

В нынешнем сезоне Сек сыграл за команду 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Куликов из «Локомотива» может перейти в «Ахмат» или «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android