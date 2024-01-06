«Маккаби» запросил у «Локомотива» € 5 млн за защитника Сека

«Локомотив» был заинтересован в трансфере защитника «Маккаби» Хайфа Абдулайе Сека. От этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» предложил € 1 млн за защитника. Израильский клуб в ответ потребовал € 5 млн, на данный момент на этом общение клубов закончилось.

Ранее об интересе железнодорожников к центральному защитнику сообщил Metaratings.

31-летний защитник в начале своей карьеры поиграл за сенегальские «Стад де Мбур», «Тур Кунду», «Касу Спортс» и «Диамбарс». Потом в Европе выступал за норвежские «Хёнефосс» и «Сандефьорд», а также бельгийский «Антверпен».

В нынешнем сезоне Сек сыграл за команду 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.