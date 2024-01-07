Пименов назвал футболистов, которые удивили больше всего в первой части сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов рассказал, какие футболисты Российской Премьер-Лиги, по его мнению, удивили больше всего в первой части сезона РПЛ.

«Если говорить о тех, кто приятно удивил в первой части сезона РПЛ, то сразу хочется назвать «Краснодар».

Если выделять кого-то персонально, то, наверное, это будут Кривцов и Тикнизян. Наир очень много забивает, больше всех в «Локомотиве, при этом играя не на своей родной позиции. Тикнизян очень сильно прибавил, солидную и взрослую игру показывает.

Ещё я бы авансом дал немного комплиментов молодому парню из «Урала» Ишкову», — приводит слова Пименова Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Никита Кривцов провёл 18 матчей в составе «Краснодара», в которых отметился одним забитым мячом (победный гол в ворота ЦСКА). Наир Тикнизян сыграл в 16 матчах в составе «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге, в которых забил шесть голов и отдал две результативных передачи. 18-летний Илья Ишков провёл 15 матчей в составе «Урала» в РПЛ, отметившись одним голом.

В данный момент «Краснодар» лидирует в Российской Премьер-Лиге, набрав 38 очков за 18 игр. На втором месте «Зенит» — у сине-бело-голубых 36 очков. Замыкает тройку московское «Динамо» — 32 очка.