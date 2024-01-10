Тарханов: «Енисею» не следовало приглашать Мостового

Известный российский тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о том, что Андрей Тихонов возглавил «Енисей». Тарханов выразил мысль, что красноярцы сделали правильный выбор, пригласив Тихонова на пост рулевого команды.

«Енисей» сделал правильный выбор, сделав ставку именно на Тихонова. Считаю, что остальные кандидаты не подходили на эту должность. Команде нужен опытный специалист, способный дать футболистам новый импульс, построить команду, способную бороться за место повыше. Андрей как раз такой человек. А эксперименты на пользу не пойдут. Александра Мостового не следовало приглашать: у него вообще нет опыта работы тренером», — приводит слова Тарханова RT.

Сегодня, 10 января, стало известно о том, что Андрей Тихонов был назначен на пост главного тренера «Енисея». Отметим, что он уже работал в красноярском клубе в 2016 и 2017 годах.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что возглавить «Енисей» может Александр Мостовой. Примечательно, что он не имеет профессионального тренерского опыта.