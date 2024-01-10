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Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея»

Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея»
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Российский специалист Андрей Тихонов стал главным тренером красноярского «Енисея», сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Пресс-служба «Енисея»

Ранее Тихонов работал в качестве помощника главного тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре». Потом 53-летний специалист возглавлял «Крылья Советов» и «Астану», а также уже руководил в «Енисее». В сезоне-2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Мелбет Первой лиги.

На данный момент «Енисей» после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагается на 10-м месте с 24 очками. При этом красноярская команда в этом сезоне дошла до пятого раунда Фонбет Кубка России, где проиграла «Волгарю» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что красноярскую команду возглавит другой российский специалист Александр Мостовой.

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