Галактионов: Дзюба первым пришёл на медосмотр «Локомотива», Артём везде первый

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о лидерских качествах нападающего красно-зелёных Артёма Дзюбы.

«Дзюба и его состояние? Артём самый первый пришёл на медосмотр, как мне доложили — ещё не было восьми часов. Один из первых, что и полагается лидеру команды. Задал тон. Первый, он везде первый», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах своей команды. Российский футболист записал в свой актив четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.