Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов: Дзюба первым пришёл на медосмотр «Локомотива», Артём везде первый

Галактионов: Дзюба первым пришёл на медосмотр «Локомотива», Артём везде первый
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о лидерских качествах нападающего красно-зелёных Артёма Дзюбы.

«Дзюба и его состояние? Артём самый первый пришёл на медосмотр, как мне доложили — ещё не было восьми часов. Один из первых, что и полагается лидеру команды. Задал тон. Первый, он везде первый», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах своей команды. Российский футболист записал в свой актив четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.

Материалы по теме
Главный тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал трансфер Салтыкова из «Крыльев»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android