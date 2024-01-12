Константин Тюкавин: в 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» Захаряну будет очень тяжело

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о паре 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Реал Сосьедад». В составе испанской команды может сыграть российский полузащитник Арсен Захарян, который раньше был одноклубником Тюкавина по «Динамо».

«В 1/8 финала с «ПСЖ» будет очень тяжело, но Арсен очень хочет сыграть против таких классных футболистов.

Если говорить о том, кто из нас первым забьёт в Лиге чемпионов. Думаю, что Гладышев (улыбается)», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, а ответные — 5, 6, 12 и 13 марта 2024 года.