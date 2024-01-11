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Лещук: критика Захаряна? Люди сидят дома и обсуждают других. Чисто наш менталитет

Лещук: критика Захаряна? Люди сидят дома и обсуждают других. Чисто наш менталитет
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о критике в адрес бывшего одноклубника, полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Захарян сказал, что кайфует в Испании. И опять критика со стороны — почему? Люди сидят у себя дома и любят обсуждать других. Это чисто наш менталитет: «Они сделали что-то неправильно, а вот я бы сделал по-другому, не уехал бы и т.д.» Пацан уехал в Испанию, молодец. Пока играет мало, но, может, дальше получится лучше. Даже, если Захарян кайфует, не играя, он кайфует от жизни. Что хочет, то и делает», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Напомним, Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо». В 12 матчах Ла Лиги в нынешнем сезоне 20-летний россиянин сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в € 15 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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