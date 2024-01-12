Бубнов: Захарян просто перестал развиваться как футболист в последнее время

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о выступлениях российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад».

«Бывший футболист «Динамо» уехал в Европу одним из самых молодых за последнее время, и это сказывается не в его пользу. Хотя ему дают шансы и время на адаптацию, но он ещё в «Динамо» выдавал тусклые отрезки, что заставляло задуматься. Арсен просто перестал развиваться как футболист в последнее время. Сейчас Захаряну катастрофически не хватает мышечной массы. Он плох в отборах и прессинге.

Изначально не было уверенности, что он заиграет в «Реале Сосьедад». Сейчас же есть большие сомнения, что в оставшейся части сезона тренерский штаб будет часто выпускать футболиста в стартовом составе, да и в следующем сезоне тоже. Это ещё хорошо, что он не получает серьёзных травм. Хочется надеяться, что он будет выходить постоянно на поле с первых минут, но для этого Арсену нужно приложить много сил. Главное, чтобы не скис», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне чемпионата Испании 20-летний Арсен Захарян провёл 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов. Кроме этого, полузащитник участвовал в трёх матчах Кубка Испании. Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. Он подписал с испанским клубом шестилетний контракт.