«Челси» готов заплатить € 60 млн за 16-летнего Мессиньо, мечтающего играть в «Барселоне»

Лондонский «Челси» близок к тому, чтобы заплатить сумму отступных за 16-летнего крайнего нападающего «Палмейраса» Эстевана Виллиана Алмейды де Оливейры Гонсалвеша, которого в Бразилии называют Мессиньо. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сумма отступных за бразильского футболиста, предусмотренная его трудовым соглашением, составляет € 60 млн. Подчёркивается, что сам Мессиньо отдавал предпочтение переходу в каталонскую «Барселону», однако сине-гранатовые не предприняли каких-либо усилий для того, чтобы подписать 16-летнего игрока.

Напомним, в нынешнем сезоне Мессиньо принял участие в 3 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.