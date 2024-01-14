Кот-д’Ивуар уверенно обыграл Гвинею-Бисау в матче открытия Кубка Африки

Завершился матч открытия Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау. Команды играли на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с египтянином Амином Омаром. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Матч в прямом эфире показал Okko. Кот-д’Ивуар с комфортным преимуществом одолел своего соперника — 2:0.
Кот-д’Ивуар смог забить быстрый гол. На четвёртой минуте матча ворота Гвинеи-Бисау поразил полузащитник Секо Фофана. На 58-й минуте нападающий «слонов» Жан-Филипп Крассо упрочил лидерство своей команды. Матч так и завершился — 2:0.
Наивысшим достижением Кот-д’Ивуара на Кубке Африки является чемпионский титул. «Слонам» удавалось выиграть первенство континента в 1992 и 2015 годах. Гвинея-Бисау, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.
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