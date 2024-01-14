Сын Диего Марадоны заявил, что его отца убили

Младший сын легендарного Диего Марадоны рассказал о том, что его отца убили.

«Идёт открытое расследование. Мы — его дети — очень верим в аргентинское правосудие. Я убеждён, что это не должно было закончиться вот так. Они убили моего отца. Не моё дело говорить, кто это сделал, у меня есть мысли на этот счёт, но я не могу их высказать. Они оставили его на произвол судьбы, хотя можно было что-то сделать. Я дал обещание до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость», — приводит слова Марадоны-младшего Marca.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Аргентинец умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Пеле с Марадоной головой чеканят мяч