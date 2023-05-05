Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Наполи» мог завоевать четвёртое чемпионство: есть версия, что в 1988 году скудетто продали мафии — история

«Марадона подчинился кланам». Есть версия, что кубок «Наполи» в 80-х «продали» мафии
Полина Куимова
«Наполи» мог завоевать четвёртое чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии
А взамен получили кокаин и секс-работниц.

Неаполь часто ассоциируется с криминалом и мафией. В 1984 году подписание контракта Диего Марадоны с «Наполи» — клубом, погрязшим в долгах и финишировавшим 11-м в предыдущем сезоне, — сразу же вызвало подозрения. Якобы часть из $ 10,48 млн пришла из карманов неаполитанской мафии. Это мало кого удивляло, ведь особенно в те годы Неаполь был в руках Каморры, которая держала под своим контролем всё – от парикмахерских до политических кабинетов.

Фото: Kenneth POULSEN/Getty Images

Главные в Неаполе. История Каморры — мафиозной группировки, которая до сих пор имеет влияние в городе

Создание мафиозных организаций началось с сицилийской знати: всё больше и больше лордов стали покидать сельскую местность и селиться в Палермо, доверяя защиту своих земель мелким фермерам, которые отвечали за содержание крепостных на полях. Для достижения целей своих боссов они не чурались применять насилие, имея карт-бланш на использование силы и других средств в своих интересах. Позднее это всё разрослось до контрабанды, незаконного оборота оружия, банковского лоббирования, спекуляций с недвижимостью, наркотиков и проституции – мафия закинула свои щупальца почти во все отрасли итальянской экономики.

Старейшая мафиозная группировка в Италии – неаполитанская Каморра – уходит корнями в тюремную систему 1800-х годов. В 1820-м было основано сообщество Bella Società Riformata, собрания которой проходили в церкви Святой Катерины в Неаполе: каморристы, вступившие в него, называли себя также «уважаемое общество», подчёркивая тем самым свои основные принципы – кодекс молчания, честь и круговую поруку.

Материалы по теме
Хвича расплакался после золота «Наполи». Как он стал суперзвездой после отъезда из России
Хвича расплакался после золота «Наполи». Как он стал суперзвездой после отъезда из России

В период королевства Обеих Сицилий и правления Бурбонов (Италия долгое время представляла собой собрание городов-государств и республик) каморристы занимались рэкетом, вымогая деньги у игорных домов, однако, согласно другим источникам, Бурбоны использовали мафию в своих интересах. После неудавшейся революции в 1848 году заговорщики против правительства, не в силах переманить народ на свою сторону, попытались привлечь к свои идеям каморристов, чтобы свергнуть короля. Причина проста: они представляли беднейшую часть населения, которая тогда была самой многочисленной.

Многие из каморристов попали в тюрьму, поэтому формирование банд происходило уже в заключении – по своим, тюремным законам. В июне 1860 года, когда Франциск II был вынужден утвердить конституцию, тюрьмы были открыты, и толпа каморристов вышла на свободу и обнаружила, что в царящей неразберихе, вызванной падением Бурбонов и объединением Италии, они могут легко получить влияние во всём регионе Кампания, а не только в Неаполе. Их первым действием было нападение на комиссаров полиции, сожжение их бумаг и избиение жандармов дубинками до смерти. Каморра получила привилегии от нового правительства и стала контролировать Неаполь в переходный для страны период с одной целью: чтобы не допустить восстановления власти Бурбонов. Они спонсировали кандидатов на местных выборах и быстро богатели, вымогая деньги у общин и совершая грабежи на дорогах.

Материалы по теме
Только посмотрите на эту красоту! Неаполь в огне после чемпионства! LIVE празднований
Live
Только посмотрите на эту красоту! Неаполь в огне после чемпионства! LIVE празднований

К концу XIX века Каморра превратилась в ассоциацию лиц, обширную организацию воров, которые контролировали повседневную жизнь Неаполя, оказывали влияние на город в политических делах и с существованием которых итальянское правительство должно было считаться. В частной жизни это означало, что все, кто считался каморристом, были в полной безопасности от грабежей и убийств. У Каморры не было централизованной организации – она представляла собой набор независимых друг от друга семейных кланов, каждый из которых контролировал определённую деятельность.

При этом члены банды узнавали друг друга по поведению, а не по знакам или словам. У них был устный кодекс из 24 статей, которые знали только они. Многие внешне респектабельные чиновники, бизнесмены и торговцы защищали Каморру и даже находились под её покровительством. И политическое влияние, проникновение в органы власти было для мафиози важнейшим в их деятельности, потому что это давало свободу многим незаконным действиям. Они получали власть – именно то, что им было нужно.

От Каморры пытались избавиться. Первый громкий процесс, получивший название «Процесс Куоколо», состоялся в 1911 году – тогда на скамье подсудимых оказалось 45 человек, а слово «Каморра» впервые прозвучало публично. В 1920-х годах они вместе с остальным гражданским обществом стали мишенью подавления инакомыслия фашистским режимом Бенито Муссолини, и уже в 1930 году журнал Time писал, что «атеистическая, анархистская Каморра теоретически уничтожена». Это было не так: Каморра затихла, но не исчезла.

Судебное заседание по «Процессу Куоколо» в 1911 году

Судебное заседание по «Процессу Куоколо» в 1911 году

Фото: ullstein bild/Getty Images

В Юг Италии вкладывалось мало средств, поэтому социально-экономическая ситуация в Неаполе была хуже, чем где-либо ещё. Образование было роскошью. Хорошо оплачиваемая работа – редкостью. Но ситуация в городе ухудшилась после Второй мировой войны: его безжалостно бомбили — больше, чем любой другой город Италии – инфраструктура и линии снабжения оказались уничтожены, что довело и без того бедное население до отчаяния. И тогда на сцену вышли каморристы: после освобождения Неаполя американскими войсками в городе образовался чёрный рынок продовольствия и других товаров, который полностью подмяла под себя местная мафия.

Расцвет Каморры начался в 1950-х, когда в Неаполе оказался крёстный отец американской мафии Лаки Лучано: каморристы перешли с незаконной местной торговли к международной, наладив контрабанду сигарет. Когда в конце 1970-х Европу охватила торговля наркотиками, каморристы переквалифицировали свои табачные маршруты в более прибыльные и связанные с кокаином и героином. В 1980 году, когда землетрясение магнитудой 6,9 сравняло с землёй большую часть региона Кампания, криминальные авторитеты использовали эту возможность, чтобы заработать на строительстве. Тогда же Каморра проникла в систему организации отходов, спровоцировав мусорный кризис, затянувшийся более чем на 30 лет.

Криминальная организация плотно проникла во все сферы жизни Неаполя, захватив в регионе власть. Мафиози собирали «дань» с парикмахеров, владельцев пиццерий и обувных мастерских, заставляя платить под угрозой смерти. К началу 1980-х уровень организованного насилия стал ошеломляющим: убивали обычных работяг, крупных политических деятелей и судей, выступающих против Каморры.

Улицы Неаполя в мусоре

Улицы Неаполя в мусоре

Фото: Laura Lezza/Getty Images

Попытка объединить Каморру под началом одного босса, Раффаэле Кутоло, привела к такому кровопролитию, что началась «мафиозная гражданская война». Кланы воевали друг против друга за большую власть – к 1988-му их количество достигло 32. Кровь лилась беспощадно. Это были годы sorpasso — обгона — сицилийской Коза Ностры. Годы борьбы за большее влияние, большие деньги и возможности: за проституцию, наркотики, сотни миллионов долларов в виде строительных контрактов.

Люди, жившие в Испанском квартале и других бедных районах, были в страхе от хаоса, в который погрузился город, потому что ряды Каморры пополнялись головорезами и гангстерами. У этих людей не было чести – они стреляли в женщин и детей. У них не было правил – только mala vita, «плохая жизнь», которую они стремились исправить за счёт жизни других.

Подсудимые Каморры

Подсудимые Каморры

Фото: Les Lee/Getty Images

Несостоявшееся чемпионство. Влияние Каморры на футбол и в особенности — на Марадону

В период этого ужаса в город приезжает бог, который последние годы футбольной жизни балансировал между гениальностью и безумием. Человек, который свёл с ума весь Неаполь, только ступив на эту землю. Самый бедный город Европы подписал контракт с самым дорогим игроком в истории, и для обоих это стало важнейшей ступенькой в истории.

Марадона, отправившийся в Неаполь в поисках перезагрузки после бурного периода в Барселоне, в первые же дни встретил Кармине Джулиано, главу одной из главных семей Каморры. Мафия приняла — или заманила в ловушку — аргентинца в качестве своего талисмана, сделала его своим другом, предложив защиту, а ещё и потворство его вкусу к вечеринкам, наркотикам и женщинам лёгкого поведения. Сам Марадона отрицал тесную связь с мафией: «Я никогда ни о чём не просил Каморру, они давали мне уверенность, что с моими двумя дочерьми ничего не случится».

При этом Марадона не раз появлялся на снимках с членами семьи Джулиано (они были обнародованы позднее, после обысков в их доме), а также ездил в район Форселла, где базировались каморристы. Он играл в футбол, общался, был почётным гостем на всех вечеринках и даже участвовал в свадьбах и семейных торжествах. Для гангстеров демонстрация дружбы с лучшим игроком мира была способом продемонстрировать свою силу.

Марадона и Неаполь

Марадона и Неаполь

Фото: Из личного архива Диего Марадоны

«Наполи» взял чемпионство в сезоне-1986/1987, и главным героем того скудетто стал Марадона. Вечеринки, которые охватили Неаполь после завоёванного титула, были безумными: почти всё лето флаги «Наполи» заливали город, словно цунами, в переулках звучали праздничные выстрелы, а на стенах домов вывешивались иконы с изображением Диего Армандо. Не было никаких сомнений, что «Наполи» сохранит титул и в следующем сезоне: команда была сильна как никогда. Клуб выиграл девять из первых 12 матчей, набрав 21 очко из максимальных 24 до Рождества. В январе и феврале «Наполи» не проигрывал ещё семь матчей, а Марадона забивал в шести играх подряд. А потом команда сломалась – и начала получать поражение за поражением, в итоге уступив первое место «Милану». Пошли разговоры о мафии.

Одним из основных источников дохода клана Джулиано были тотонеро – ставки на чёрном рынке.

«В подпольных футбольных пулах в начале каждого сезона делается ставка на команду, которая выиграет скудетто, — объяснял бывший охранник Пьетро Пульезе. — «Наполи» после чемпионства в сезоне-1986/1987 был настолько сильнее всех, что все ставки перед сезоном-1987/1988 были в их пользу. Каморра бы от этого никогда ничего не выиграла – им пришлось бы выплатить почти 200 млрд лир (по нынешнему курсу – более € 103 млн. – Прим. «Чемпионата»). Они бы просто обанкротились. Начались угрозы, чтобы предотвратить победу «Наполи». И Диего подчинился кланам. Марадона из-за наркотиков был в руках клана Джулиано, который в то время был королём тотонеро. И, очевидно, они использовали Диего, потому что он был у них в руках».

Марадона и «Наполи»

Марадона и «Наполи»

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images/Getty Images

В 1994 году, когда началась серия арестов гангстеров и их жён, многие из них согласились сотрудничать с прокуратурой. Они рассказывали про оргии на яхтах, диких ночах с кокаином, роскошных ужинах игроков «Наполи» с членами Каморры. Появились обвинения, что несколько футболистов были связаны с мафией в конце 1980-х годов и, возможно, намеренно проиграли чемпионат сезона-1987/1988 в обмен на наркотики и секс-работниц. В ходе расследования найти доказательств этому не удалось, но в фильме «Диего Марадона» есть кадры из раздевалки, когда команда празднует чемпионство-1989/1990: аргентинец о чём-то оживлённо болтает, а потом выхватывает микрофон и играет репортёра. Он спрашивает президента клуба Коррадо Ферлайно, счастлив ли он, и тот отвечает, что хотел бы выиграть титул и в двух предыдущих сезонах. «Мама миа! Правда? — возмущается или притворяется Марадона. – Но, президент, мы должны позволить победить кому-то другому, иначе становится скучно».

Материалы по теме
Самая отвратительная выходка Марадоны. После неё он перестал играть за «Барсу»
Самая отвратительная выходка Марадоны. После неё он перестал играть за «Барсу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023