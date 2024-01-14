Игрок «Реала» Винисиус установил два уникальных достижения XXI века в матче с «Барселоной»

Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор установил два уникальных достижения XXI века в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (3:1), который проходит в данный момент.

Бразильский футболист оформил самый быстрый хет-трик в «эль класико» в XXI веке, а также Винисиус стал первым футболистом в этом веке, забившим два мяча в первые 10 минут матча во всех турнирах.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Барселона» ранее уверенно обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 в основное время встречи.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счётом 3:1.