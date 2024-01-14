Игрок «Реала» Винисиус установил два уникальных достижения XXI века в матче с «Барселоной»
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Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор установил два уникальных достижения XXI века в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (3:1), который проходит в данный момент.
Бразильский футболист оформил самый быстрый хет-трик в «эль класико» в XXI веке, а также Винисиус стал первым футболистом в этом веке, забившим два мяча в первые 10 минут матча во всех турнирах.
Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Винисиус Жуниор – 7' 2:0 Винисиус Жуниор – 10' 2:1 Левандовски – 33' 3:1 Винисиус Жуниор – 39' 4:1 Родриго – 64'
Удаления: нет / Араухо – 71'
В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Барселона» ранее уверенно обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 в основное время встречи.
В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счётом 3:1.
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