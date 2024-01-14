Винисиус — первый игрок после Бензема, оформивший хет-трик в «эль класико»

Сегодня, 14 января, в финальном матче Суперкубка Испании встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт матча — 3:1 в пользу «Реала».

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил все три гола своей команды. Винисиус сумел оформить хет-трик всего за 32 минуты матча. Таким образом, Винисиус стал первым игроком после легенды «Реала», нападающего Карима Бензема, кто оформил хет-трик в «эль класико». Карим отметился хет-триком за «сливочных» в матче Кубка Испании, который проходил 5 апреля 2023 года. Тогда Бензема потребовалось 30 минут на то, чтобы забить три мяча, а «Реал» выиграл тот матч со счётом 4:0.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Барселона» ранее уверенно обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 в основное время встречи.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счётом 3:1.