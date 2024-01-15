Вратарь «Динамо» Кудравец: понимаю, что сначала будет мало игрового времени

Новичок московского «Динамо» вратарь Андрей Кудравец заявил, что осознаёт — в первое время в новой команде у него будет мало игрового времени.

«Оценивать позицию вратарей в «Динамо» не мне, это для главного тренера и тренера вратарей, но понятно, что это новый уровень конкуренции для меня. Это будет только в плюс, потому что от этого растёшь.

Я понимаю, что сначала буду получать меньше игровой практики, потому что надо со всеми познакомиться, привыкнуть к игровой модели «Динамо». Первое время будет тяжело, но на сборах буду вливаться в коллектив», — сказал Кудравец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Динамо» подписало Кудравеца из БАТЭ в августе 2023 года, но 20-летний футболист остался на полгода в белорусском клубе в качестве аренды. Сумма трансфера составила € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.