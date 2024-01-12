Новичок «Динамо» Кудравец: взял 47-й номер не потому, что он раньше был у Захаряна

Новичок московского «Динамо» вратарь Андрей Кудравец рассказал, почему бра 47-й номер на футболке.

«В «Динамо» я буду играть под 47-м номером, но это не потому, что он раньше был у Арсена Захаряна. У меня есть свои заморочки на счёт инициалов. Вполне возможно, что будет какое-то давление из-за Арсена, но не думаю, что номер — самое значимое, что есть у футболиста. Важен не номер, а конкурентно-игровые качества. С этим проблем не будет», — сказал Кудравец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Динамо» подписало Кудравеца из «БАТЭ» в августе 2023 года, но игрок 20-летний футболист остался на полгода в белорусском клубе в качестве аренды. Сумма трансфера составила € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В сезоне-2022/2023 Кудравец провёл 38 матчей, из которых 9 сыграл на ноль, в остальных пропустил 30 мячей.

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