Сенегал — Гамбия: Камара с передачи Сарра удвоил преимущество хозяев

Сегодня, 15 января, проходит матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Сенегала и Гамбии. Команды играют на стадионе «Стад Шарль Конан Банни». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч в прямом эфире показывает Окко.

В самом начале матча, на четвёртой минуте, Пап Гейе с передачи Садио Мане открыл счёт в матче и вывел «Сенегал» вперёд в данной встрече. В начале второго тайма, на 52-й минуте, Ламин Камара с передачи Исмаила Сарра удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.