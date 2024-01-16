Защита — для слабаков. И другие важные новости. ХиТ#168

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube. Ведущие говорят о главных матчах АПЛ, Ла Лиги и Серии А, а также обсуждают финал Суперкубка Испании и будущее Килиана Мбаппе.
00:07 — Привет, чемпионат Мальты!
00:56 — Де Брёйне в погоне за величием, а Гимарайнс — за дисквалификацией
28:18 — Значение Бруну, дебют Вернера и влияние Рэтклиффа
52:22 — В чём проблема «Ромы»? Как быть «Милану» с Жиру? Ну и зарубились по поводу Моуринью
01:10:34 — Разбираем, по какому показателю «ПСЖ» лидирует в топ-5 лиг, а кто лидирует в борьбе за Мбаппе
01:26:10 — «Реал» — «Высокая линия обороны» — 4:1. Или история о том, как Араухо ушёл за Винисиусом, а его там не оказалось
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Гриша объясняет, чем Стерлинг одновременно бесит и восхищает
Кирилл предполагает, что главное качество Бруну Фернандеша в какой-то степени может вредить «МЮ»
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