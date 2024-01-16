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«Сочи» объявил о трансфере полузащитника Юкича из «Аустрии»

«Сочи» объявил о трансфере полузащитника Юкича из «Аустрии»
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«Сочи» объявил о трансфере полузащитника Александара Юкича из австрийской «Аустрии», который будет выступать под 77-м номером.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Сочи»

Юкич является воспитанником австрийских «Симмерингера» и «Аустрии», где перебрался в основную команду летом 2020 года. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. При рыночной стоимости, по информации интернет-портала Transfermarkt, € 800 тыс, австриец перебрался в сочинский клуб за € 50 тыс.

Напомним, ранее сочинскую команду в зимнее трансферное окно в качестве свободных агентов покинули нападающие Иван Игнатьев и Георгий Мелкадзе, а также защитник Артём Мещанинов. При этом южане арендовали до конца сезона Дмитрия Чистякова у «Зенита».

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