«Сочи» арендовал защитника Чистякова у «Зенита»

Защитник Дмитрий Чистяков перешёл в «Сочи» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщил официальный сайт «Сочи».

Отмечается, что трудовое соглашение футболиста с «Сочи» рассчитано до конца текущего сезона. За «Сочи» Чистяков будет выступать под вторым игровым номером.

«Добро пожаловать в «Сочи», Дмитрий!» — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Дмитрий Чистяков провёл пять матчей. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

В составе «Зенита» Чистяков трижды становился чемпионом России и три раза выигрывал Суперкубок России. Суммарно за санкт-петербургский клуб он провёл 82 матча.